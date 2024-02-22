В Вене начала работу зимняя сессия ПА ОБСЕ

В столице Австрии начала работу 23-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт организации, на открытии сессии по традиции ожидаются выступления спикера парламента Австрии Вольфганга Соботки, президента ПА ОБСЕ Пии Каумы, действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид и других официальных лиц.

Азербайджан на сессии представляют депутаты Милли Меджлиса - глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев и Турал Гянджалиев.

В рамках мероприятия пройдут заседания общих комитетов организации по политическим вопросам и безопасности, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, экономике, науке, технологиям и окружающей среде, а также Постоянного комитета. Делегация Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ примет участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня зимней сессии и заседаний комитетов.

Сессия завершит свою работу 23 февраля.

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