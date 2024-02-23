МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью французскому телеканалу France 24, направлены на то, чтобы нанести очередной удар по мирному процессу и намеренно создать напряженность в регионе.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Подобные заявления Армении после последней встречи лидеров, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор Франции в качестве места для этого расцениваются как показатель продолжающегося негативного воздействия на мирный процесс со стороны Франции, неуважения к усилиям Германии со стороны Армении.

Утверждения о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению и не соблюдает принципы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и имеют цель ввести в заблуждение международную общественность", - говорится в сообщении МИД.

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