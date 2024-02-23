В Баку почтили память Адиля Багирова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения полковника Адиля Багирова, видного сотрудника азербайджанских спецслужб. По этому случаю группа руководителей и участников Общественного объединения ветеранов спецслужб "Альянс" посетила могилу Адиля Багирова во Второй Аллее почетного захоронения, возложила цветы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ветераны спецслужб почтили память полковника Адиля Багирова, поделились своими воспоминаниями о его жизни и деятельности.

Адиль Багиров родился 24 февраля 1924 года в городе Шуша. В 1960 году он окончил юридический факультет Азербайджанского Государственного универститета им. С.М. Кирова. С 1 мая 1943 года Багиров служил в органах государственной безопасности. Более 40 лет Адиль Багиров с честью служил Родине на различных должностях в спецслужбах, выйдя в запас в 1987 году. С 1987 по 2012 годы Багиров занимал должность начальника Гостевого дома "Улдуз" - Резиденции Президента Азербайджана. Был награжден нагрудным знаком "Почетный сотрудник органов безопасности".

В своих воспоминаниях Адиль Багиров отмечал, что испытывает гордость от того, что посвятил свою жизнь службе в органах государственной безопасности. "Я горжусь тем, что в таком почетном деле, как защита государственной безопасности Азербайджана, есть и мой вклад. Счастлив, что с 20 лет я работал в одной структуре с великой личностью, профессиональным чекистом, человеком, обладавшим феноменальной памятью и выдающимся интеллектом - общенациональным лидером Гейдаром Алиевым".

Полковник подчеркивал, что благодаря усилиям и политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан продемонстрировал выдающиеся темпы развития. "Мы видим, как стремительно происходят значительные улучшения во всех областях: в экономике, образовании, науке, культуре - одним словом, везде. Видим проводимые реформы, растущие день ото дня темпы динамического развития. Мое сердце наполняется гордостью, когда я вижу, как из года в год растут государсвенный бюджет страны и ее экономический потенциал, укрепляются международные позиции Азербайджана", - говорил в своих воспоминаниях Адиль Багиров.

Адиль Багиров скончался 8 августа 2012 года. Он навсегда останется в памяти родных, коллег и близких.

Allah rəhmət eləsin!

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