https://news.day.az/politics/1646415.html МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявлениям
МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявлениям
МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявления, сообщает в четверг Day.Az.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре