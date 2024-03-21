МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявлениям

МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции положить конец провокационным заявления, сообщает в четверг Day.Az.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!