В России разберутся с теми, кто пытается раскачивать межнациональную рознь

Если говорить об антиазербайджанской пропаганде в определенных российских медиа, то сложно найти истинного заказчика, потому что, в принципе, заказ на межнациональную рознь всегда был. Это излюбленная тактика западных спецслужб. Это очень опасная тактика. Но в России будет принят максимум усилий для контроля за ситуацией.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

"А риторика... Россия - многонациональная страна. Риторика бывает разная. Я не сторонник попыток придать теракту национальную или религиозную окраску, называть виновными азербайджанцев, армян или кого-то еще. Это опасно. Собственные разборки нельзя перекидывать на Российскую Федерацию. В России много и азербайджанцев, и армян, и таджиков, и других. Лица, исполнившие теракт, установлены. Кто причастен, тоже уже заявлено. Наши спецслужбы прекрасно разберутся, что к чему. И с истинными виновниками теракта, и с теми, кто пытается раскачивать межнациональную рознь", - сказал Михайлов.

По словам нашего собеседника, в России есть проблемы с миграционной политикой. Сейчас принимаются законы по ужесточению миграционной политики, и эти меры не направлены против какой-то национальной группы.

"Главный заказчик попыток сеять межнациональную рознь в нынешней непростой ситуации, на мой взгляд, это Запад. Но Запад коллективный. Трудно сказать, откуда на самом деле может идти заказ на нагнетание ситуации теми или иными российскими СМИ. Я бы не сказал, что это именно антиазербайджанская риторика, это больше бизнес-интересы. И еще хочу подчеркнуть - в России бывали трагедии, когда горели здания, погибало много людей, и виновные наказывались, независимо от национальности. В Азербайджане как многонациональной стране дела обстоят так же - закон един для всех, и национальность нарушителя не играет никакой роли", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева