Автор: Эльвин Сахаватоглу

После теракта, совершенного в концертном зале "Крокус Сити Холл", предпринимаются различные попытки связать произошедшее с Азербайджаном. Активен в этом вопросе российский журналист Владимир Соловьев, который особенно отличается своей антиазербайджанской позицией.

Говоря о теракте, он заявил, что один из боевиков якобы был этническим азербайджанцем.

На самом деле ни один азербайджанец в инциденте не упоминался.

Но почему Соловьев высказывает столь безосновательные мнения?

Понятно, что в основе проблемы лежит финансирование армянского лобби. Потому что Соловьев уже не первый раз высказывает столь безосновательные мнения в адрес Азербайджана и азербайджанцев.

Российский журналист выступал с заказными выступлениями против нашей страны как в период оккупации Арменией Карабаха, во время Отечественной войны, так и после нее.

Это ясно из того, что позже он отказался от своих комментариев об Азербайджане. После акций протеста в эфире "Соловьев Лайф" он признал, что неверно принял одну из фамилий за азербайджанскую.

"Я мог бы сравнить ее с армянской или казахской фамилией. Разве это показывает, что у меня есть проблема с азербайджанским народом? Опомнитесь! Или вы хотите сказать, что бывает "святая нация" и "преступная нация"? Но такого понятия не существует. Я советский интернационалист, уважаю все нации", - сказал журналист в эфире своего шоу.

Если Соловьев был уверен, что террорист - этнический азербайджанец, то почему он изменил свое мнение, как только увидел жесткую позицию Азербайджана? Понятно, что Соловьев вызывает больше симпатий у своих армянских друзей, связывая любое негативное событие с Азербайджаном. Поэтому Соловьев прочитал подготовленный текст, написанный армянскими спонсорами, но не смог заранее спрогнозировать результаты.

Выступление Соловьева, наносящее удар по интересам России

Такая трагедия может случиться в любой стране. Связывать это с какой-либо нацией, особенно с исламом, - не что иное, как предрассудок.

Позиция российского руководства по этому вопросу ясна. Они заявили, что у террористов не бывает религии и национальности. С другой стороны, в отличие от Франции и США, Россия является одной из стран, которые больше всего уважают ислам и мусульман среди христианских стран. Кроме того, в то время, когда Запад объединился против России, исламский мир официально демонстрирует солидарность с Москвой, а во многих случаях сопротивляется антироссийской и антиисламской коалиции.

По этой причине антиазербайджанские и исламофобские выступления Соловьева не отвечают интересам России.