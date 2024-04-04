МИД Турции распространил заявление по встрече США-ЕС-Армения

В результате полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета вследствие освобождения в ходе Второй Карабахской войны своих оккупированных земель и антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, возникла историческая возможность для установления постоянного мира и стабильности в регионе.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции касательно трехсторонней встречи Армения-США-ЕС, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, сообщает Day.Az.

"В то время, когда мы очень близки к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом, важно, чтобы третьи стороны, особенно нерегиональные акторы, относились к этому справедливо и беспристрастно и проявляли осторожность, чтобы не навредить процессу. В этом контексте мы обязаны открыто заявить, что трехсторонняя встреча между Арменией, ЕС и США, запланированная на 5 апреля 2024 года, подорвет нейтралитет, который должен быть взят за основу для решения сложных проблем в регионе. Эта инициатива, исключающая участие Азербайджана, не послужит миру, а создаст почву для превращения Южного Кавказа в арену геополитических конфликтов", - говорится в заявлении.

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