Каким местом смотрит в бинокли миссия ЕС в Армении?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о слепоте так называемой "наблюдательной" миссии ЕС.

Day.Az представляет публикацию:

"Недавнее ранение азербайджанского пограничника на границе с Арменией стало очень необычным инцидентом.

Во-первых, потому что армяне не просто впервые признали свою вину, а еще и дело возбудили против армянского пограничника. А во-вторых, очень удивила миссия наблюдателей ЕС, которые каждый день якобы мониторят ситуацию на границе с армянской стороны.

С инцидента прошло несколько дней. Была реакция азербайджанских структур, были заявления армянских силовиков - все как обычно. А вот евронаблюдатели молчат.

Почему? Потому что знали, что первыми огонь открыли армяне? Тем более, что Ереван позже признался в этом. Так это тогда наблюдатели, или сторона конфликта?

А может, миссия действительно ничего не знала? Тогда вопрос: зачем они вообще нужны на границе? Каким местом они смотрят в свои бинокли каждый день? Куда прикладывают? Точно не к глазам".

Автор карикатуры - HSF