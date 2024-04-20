Роль Гейдара Алиева в создании БАМа

Автор: Лейла Таривердиева

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире, одна из самых сложных строек. Она была крупнейшей стройкой СССР. БАМ проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края.

Идея строительства железной дороги севернее Байкала для освоения Дальнего Востока появилась еще в XIX веке, но изыскательские работы начались только в 1920-х гг. Реализация проекта сдвинулась с мертвой точки после Второй мировой войны, но снова остановилась со смертью Сталина. В 1967 году геополитическая ситуация потребовала вернуться к проекту, и в июле 1974 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О строительстве Байкало-Амурской магистрали".

Это была грандиозная стройка, целое поколение выросло на романтике БАМа, школьники 70-х мечтали поскорее вырасти и поехать строить магистраль. За годы строительства в работах приняли участие миллионы людей, представители около 70 национальностей Советского Союза, в том числе азербайджанцы. А самое главное - человеком, который внес неоценимый вклад в то, что дорога все-таки была построена, был общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

"Золотой костыль" Гейдара Алиева

Осенью 1984 года Первый заместитель председателя Совмина СССР Гейдар Алиев забил "золотой костыль" в шпалу на разъезде Балбухта. 1 октября здесь было уложено "золотое звено", символизирующее окончание строительства железнодорожного пути.

Гейдар Алиев был лидером от бога, он был руководителем, который знал досконально все о том деле, которым занимался. Когда ему было поручено курировать строительство БАМа, он подошел к этой задаче со всей душой и всей ответственностью.

Первый заместитель председателя Совета Министров стал первым из руководителей СССР, кто лично посетил БАМ. До него работа шла самотеком, в Москву отправлялись какие-то отчеты и цифры, которым верили без проверок и уточнений.

"В моей памяти БАМ остался как стройка, объединяющая сильных духом людей, способных на большие дела. Мы гордимся тем, что в строительстве этой магистрали участвовали многие представители Азербайджана, соорудившие в числе других объектов и город Улькан. БАМ навсегда останется в истории как образец мужества и стойкости людей, работавших в условиях тайги, бездорожья и вечной мерзлоты, людей, преданных идеалам дружбы и братства", - вспоминал позднее общенациональный лидер.

В 1984 году он совершил 10-дневную поездку по БАМу и обнаружил проблемы, о которых за предыдущие десять лет строительства даже не говорилось. Строители БАМа и все, кто имел к этому отношение, до сих вспоминают его марш-броски в кирзовых сапогах по бездорожью, многочасовые полеты на военных вертолетах, выездные совещания в спецвагонах, задушевные беседы со строителями. Для советских людей это было нонсенсом, ведь столь высокопоставленные чиновники обычно не "снисходили" до простых людей. Помнят на БАМе и вклад азербайджанцев - студенческого отряда "Комсомолец Азербайджана", сформированного под руководством Гейдара Алиева. Этот отряд был одним из первых, кто отправился в тайгу, построил у подножия горы поселок для строителей, названный Улькан, а затем Ангоя. На месте будущей станции Ангоя к тому времени был вырублен только лес. Азербайджанские проектировщики и строители подарили БАМу два прекрасных по архитектуре и благоустройству поселка, вокзальные комплексы.

Гейдар Алиев вспоминал о своей поездке на БАМ в 1984 году так: "Для меня это была интереснейшая в моей жизни поездка. Я увидел много интересного и считаю, что провел очень большую и полезную работу. Главное, когда я вернулся оттуда и на заседании Политбюро доложил, что строительство БАМа не завершится не только в этом, в следующем году, но и через пять лет, они все были шокированы - как же так? Нас же до сих пор не так информировали и так далее. В течение двух часов я докладывал и объяснял, показывал - что и где. Особенно касательно тоннеля Северомуйск, который проходит сквозь очень высокие горы.

Хорошо помню, что проектная протяженность тоннеля составляла 15 километров. Без этого тоннеля пройти через эти высокие горы было невозможно. Выяснилось, что прокладка этого тоннеля - наисложнейшая. Дело дошло до того, что многие специалисты, академики уже говорили, что не надо строить Северомуйский тоннель, так как эта сверхсейсмическая зона и все равно там произойдет очень сильное землетрясение и так далее. А без Северомуйского тоннеля нет БАМа".

Приехав на стройку, он увидел достаточно плачевную ситуацию, значительное отставание от проектных сроков, тяжелые условия работы, когда люди работали, стоя по колено в воде. По словам Гейдара Алиева, став председателем комиссии по БАМу, он начал разбираться и выяснил, что дела идут не так, как об этом пишут газеты. И тогда он решил поехать и увидеть все своими глазами. Причем, он не полетел на самолете, а поехал поездом, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу и реалии.

Самым сложным участком Байкало-Амурской магистрали был Северомуйский тоннель. На этой стройке председатель комиссии провел три дня, чтобы выяснить все проблемы. По результатам была составлена и представлена в Политбюро записка, из которой следовало, что тоннель не удастся сдать не только в 1987 году, но потребуется как минимум пять лет, чтобы завершить работу. Как вспоминал общенациональный лидер, когда он сделал доклад, все ахнули. Оказывается, с 1974 года, когда начали строить БАМ, ни один член Политбюро, никто из руководства Совмина не ездил туда и не видел своими глазами, что происходит.

Как писала "Независимая газета": "Мерзлота, внезапные грязевые потоки, реки, меняющие русла, скалы. Принципиально невозможно в начале строительства, даже на первом, втором... пятом его году утвердить "окончательный план". Времянки, экспромты - непременный элемент. Глава комиссии Совмина СССР по строительству БАМа Гейдар Алиев выявил ключевые участки, без завершения которых успехи на остальных 4300 км будут бесполезны.

Северомуйский тоннель дал уникальный шанс производителям самой передовой строительной техники мира ("Фурукава" Япония, "Вирт" Германия, "Роббинс" США) увидеть свои детища в наиболее сложных на планете условиях. "Ангараканский плывун", при всей "плавности" термина, прорываясь, швырял 25-тонную технику на 300 м, унося и жизни проходчиков. Иностранные эксперты советовали прекратить работы. Гейдар Алиев сориентировался в десятках проектов обхода. Его "времянка": обход, на котором было два своих тоннеля, успешно заработал, а Северомуйский продолжали пробивать..."

В 2014 году "Независимая газета" в статье, посвященной сорокалетию БАМа, коснулась и роли Гейдара Алиева, назвав его менеджером мирового масштаба. "Комсомольская правда" отмечала, что "для того, чтобы оценить значимость работы того периода, достаточно вспомнить, что именно под руководством Гейдара Алиева воплотили такой грандиозный проект, как строительство Байкало-Амурской магистрали".

В очередную годовщину начала строительства БАМа, уже будучи Президентом Азербайджана, на встрече с российскими журналистами в 1999 году Гейдар Алиев сказал: "за пять лет я вложил туда много труда и хочу, чтобы эта работа завершилась, чтобы Россия получила хорошую железную дорогу от запада до востока".

Это желание Гейдара Алиева сбылось.

БАМ и Гейдар Алиев - навсегда

18 июля 2008 года одной из самых крупных станций Байкало-Амурской магистрали в Ангое было присвоено имя Гейдара Алиева.

О вкладе Гейдара Алиева в строительство Байкало-Амурской магистрали в России не забывают. Руководство РФ, представители официальных структур, бывшие бамовцы - все с теплотой вспоминают, что было сделано Алиевым за годы руководства правительственной комиссией по БАМу. Приведем несколько цитат.

Владимир Путин, Президент РФ: "Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран. И тоже хорошо известно - мы отмечали в России этот юбилей достойно. Прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица: в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва-Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: "Строители БАМа вспоминают, как в 1984 году перед открытием сквозного движения во время инспекции одного из участков стройки Алиев принял решение о прокладке дополнительного пути в обход труднопроходимой местности без всяких согласований с Москвой, излишней бюрократии и проволочек".

Руслан Байсаров, председатель Совета директоров Акционерного общества "БТС-МОСТ", вспоминал, какую роль сыграл Гейдар Алиев в том, что самый сложный - Северомуйский тоннель был все-таки построен: "Иностранные специалисты отказывались его строить и предлагали нам тоже отказаться от него. В 1984 году приезжал на стройку член Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совмина Гейдар Алиев, чтобы поддержать тоннелестроителей... Всего вначале было запланировано Политбюро восемь тоннелей. Когда Гейдар Алиев приехал, рабочие ему объяснили, что необходимо построить дополнительно еще два петлевых тоннеля, он принял решение на месте, с работниками "Бамтоннельстроя". Еще два тоннеля петлевых там построено. Представляете? Очень тяжелый объект, очень интересный, и он до сих пор остается одним из самых сложных объектов в мире".

Николай Конарев, бывший министр путей сообщения СССР, вспоминал: "Стройка отставала, и это вызывало беспокойство. Тогда Гейдар Алиевич принял решение поехать на БАМ, и, помню, мы втроем отправились туда. Где пешком, где-то поездом, а где-то самолетом, потом снова пешком... Знакомились с трассой очень и очень серьезно, оперативно принимались решения. К примеру, там, на месте, было принято и такое важное решение: построить обход при прокладке трассы - обход в 52 километра. И благодаря этому, хоть и с небольшим опозданием, но движение на БАМ на всем протяжении было открыто".

Сергей Чеботарев, министр по делам северного Кавказа, в свое время отвечал за ключевые направления внутренней политики Советского Союза, в частности курировал БАМ: "Я сам с Дальнего Востока, я знаю, что это такое. После развала Союза эту стройку века ругали и смеялись над ней. Но сейчас время показывает, каким мудрым было решение советского правительства и Гейдара Алиевича, насколько стратегически смотрел человек вперед. Сейчас БАМ строится для того, чтобы именно эта железнодорожная магистраль заработала и оказывала содействие продвижению вперед экономики Дальнего Востока и всей России в целом".

Журналист Евгений Богачев, сопровождавший членов комиссии во время церемонии закладки фундамента станции Ангоя летом 1984 года, вспоминал, как Гейдару Алиеву довелось забить костыль в шпалу на железнодорожном пути и с какой основательностью и достоинством высокопоставленный чиновник это сделал. А потом, "улыбаясь, стал благодарить монтеров за предоставленную возможность поучаствовать в "строительстве" БАМа".

Виктор Прядкин, профессор международной академии общественных наук, занимавший руководящие должности в Управлении Байкало-Амурской железной дороги, писал в своей книге "Неизвестный БАМ": "В июне 1984 года на БАМ прилетает правительственная комиссия, которую возглавляет член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев. Мне повезло, и я первый раз в жизни увидел не в кино и не на газетном фотоснимке, а живьем руководителя такого ранга. Первые секретари республиканских, краевых и областных комитетов КПСС (через которые проходит БАМ) стояли перед ним, вытянувшись по стойке "смирно". Меж тем с простыми рабочими, инженерами он был прост в обращении. Лично у меня, о нем осталось очень приятное впечатление".

"Российская газета" в прошлом написала о Гейдаре Алиеве: "Его колоссальная энергия и работоспособность помогли реализовать стратегические проекты, архиважные для страны. Среди них Байкало-Амурская магистраль, соединившая евразийское пространство с Дальним Востоком. Он умел принимать сложные, порой непопулярные решения. И не ошибался! Без всякого преувеличения можно сказать, что стройка века прошла через сердце Гейдара Алиева... За тяжелейший проект, потребовавший огромных усилий не только строителей, но и геологов, проектировщиков, железнодорожников, отвечал, конечно, не один человек. Но тем человеком, на котором лежал тяжкий груз ответственности за стройку и ее завершение, был Гейдар Алиев".

В июле 2024 года Байкало-Амурская магистраль отметит полувековой юбилей. И хотя стройка растянулась на десятилетия, периодом, который в буквальном смысле слова поставил работу на рельсы, были те пять лет, когда ее курировал Гейдар Алиев.