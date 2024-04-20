Подготовке новобранцев уделяется особое внимание - минобороны Азербайджана

В связи с исполнением соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу, особое внимание уделяется подготовке молодых солдат, принятых в учебные воинские части азербайджанской армии.

Как сообщили в субботу Day.Az в минобороны Азербайджана, на индивидуальных подготовительных занятиях по программе подготовки новобранцев их обучают соответствующим требованиям устава и военного законодательства, правилам воинской дисциплины, а также элементам упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

"Кроме того, особое внимание уделяется питанию личного состава - в солдатских столовых готовятся высококалорийные, качественные блюда с полным соблюдением санитарно-гигиенических правил", - говорится в сообщении ведомства.

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