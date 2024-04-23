Катар приветствует соглашения между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Катара приветствовало соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы.

Как передает Day.Az, комментарий МИД Катара был опубликован Национальным информационным агентством Катара.

Согласно комментарию, Катар надеется, что предварительное соглашение проложит путь к разрешению нерешенных проблем между двумя сторонами путем диалога и мирными средствами.

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