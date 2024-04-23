Володимир Зеленский приглашен на COP29 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего украинского коллегу Володимира Зеленского на 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Баку.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается в публикации на странице посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева в социальной сети X.

Он отметил, что в Киеве встретился с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мне выпала честь передать пригласительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное Президенту Украины Володимиру Зеленскому для участия в COP29 в Баку", - отмечается в публикации.