Армянская диаспора угрожает Пашиняну
Автор: Байрам Эльшадов
Между армянской диаспорой и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назревает серьезный кризис. Диаспора, остающаяся верной своим радикальным взглядам, жестко критикует Пашиняна за договоренности, достигнутые с Азербайджаном. При этом прекрасно понимая, что их шаги приведут к усложнению и без того непростых отношений между Баку и Ереваном.
Центральный германо-армянский совет заявил, что полностью поддерживает простесты против Пашиняна. Также диаспора пригрозила Пашиняну.
"И если власти Армении продолжат эту разрушительную для нации политику и если наши опасения будут проигнорированы, тогда диаспоре придется предпринять более резкие шаги", - сказано в заявлении.
Однако, так и хочется спросить. А что предлагает диаспора? Жить в постоянном страхе войны? Или продолжать политику вражды с соседями? Ведь сегодня Армения не имеет отношения с двумя из четырех соседей. Сюда можно добавить, что отношения с Россией тоже испорчены, а конфликтный потенциал с Ираном все еще сохраняется.
И это далеко не первый случай столкновения позиций между Пашиняном и армянской диаспорой. Все дело в том, что нормализация отношений между Арменией, с одной стороны, и Азербайджаном и Турцией, с другой стороны, лишит диаспору ее ниши. В течение многих лет целью существования диаспоры была работа по подрыву имиджа Азербайджана и Турции в западных странах. А после нормализации армянское правительство будет вынуждено враждовать с радикальной диаспорой в силу расхождения интересов.
В диаспоре это понимают. Вот они пытаются спасти положение и сохранить цель своего существования. Ведь если случится иначе, то главари радикальной диаспоры не смогут привлекать финансовые потоки в прежних масштабах.
И что тогда будут делать диаспора и армяне, проживающие в Армении? Армянская диаспора своими громкими речами о "борьбе" лишь пытается защитить свои интересы. А под удар попадут армяне, проживающие в самой Армении.
Так стоит ли вторым слушать первых, которые живут на Западе, далеко от проблем Армении, и имеют извращенное представление о ситуации на Южном Кавказе?
Ответ кажется очевидным. Особенно учитывая весьма скромный вклад армянской диаспоры в развитие Армении.
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