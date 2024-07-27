454 человека из числа выдвинутых в депутаты являются представителями партий

По всем 125 избирательным округам выдвинуты кандидатуры в депутаты 1255 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что утверждены кандидатуры 1141 человека из числа выдвинутых.

"Из них 1092 человека получили подписные листы. На данный момент зарегистрировано 87 кандидатов в депутаты. Из 1255 человек, выдвинувших свою кандидатуру в связи с внеочередными парламентскими выборами, 454 человека представляют 25 политических партий", - добавил председатель ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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