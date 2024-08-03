Высокомерие погубит Францию

Убогие люди. Полагать, что ты можешь делать все, что хочешь, и где угодно, и не будешь получать ответ, это признак очень узкого взгляда на мир и на свое место в этом мире.

Так азербайджанский политолог Расим Мусабеков прокомментировал Day.Az подготовку комиссией Сената Франции отчета по "вредоносным вмешательствам", где Азербайджану уделено особое внимание.

По словам Мусабекова, французские сенаторы, по-видимому, уверены, что господь бог наделил их правом вредоносно вмешиваться во все и повсюду, потому что они, мол, "несут цивилизацию". А вот когда они получают ответ на свои действия - это уже преступление.

"Когда Франция была разбита бисмаркской Пруссией и ее дипломаты ринулись в Великобританию, Россию и другие страны за поддержкой, тогдашний госсекретарь Российской империи Горчаков сказал, что Франция все время вела себя так, как будто самолюбие есть только у французов, а у остальных его нет. Потому Франция оказалась изолированной и лишенной поддержки. Так и сейчас. Франция за свое высокомерие, за свои претензии на обладание неким уникальным правом вести себя как вздумается на международной арене, будет получать, и не только от Азербайджана. Но и от Турции, и от Великобритании, и от США, и от Китая, и от России.

Так что для меня не удивителен нарисованный французскими сенаторами документ. Ничего другого от Сената, призывающего признать "независимость" Карабаха, ожидать не стоит. И Азербайджан не ожидает. Но считаться с собой мы французов в той части, в которой это касается интересов нашего государства, думаю, заставим", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева