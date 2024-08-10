La Gazette du Caucase о том, кто хочет торпедировать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Идея установления мира на Южном Кавказе нравится не всем, особенно тем, кому была выгодна оккупация части территорий Азербайджана армянскими войсками, и тем, кто оказался бы наказан за восстановление нормальных отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье Жан-Мишеля Брюна, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase.

Представляем вниманию читателей перевод статьи:

Во-первых, членам армянской мафии, которые стояли у руля т.н. "нкр", например, российско-армянский олигарх Рубен Варданян, являющийся одним из самых богатых людей в России. Он и ему подобные незаметно грабили ресурсы региона. Во-вторых, идея мира не нравится армянским предпринимателям, которые обогащаются, выступая в качестве посредников в обход западных санкций против России. Для них освобождение Карабаха азербайджанской армией и любая перспектива мира представляют собой значительную потерю дохода. Благодаря обходу санкций Армения отметила впечатляющий экономический рост: 12% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Значительные финансовые средства этих противников мира, щедро распределяемые через армянские лоббистские организации, позволили им массово проникнуть в средства массовой информации и повлиять, в частности во Франции, на политику всех сторон и, естественно, на французскую политику в отношении азербайджано-армянского конфликта.

Двусмысленность

Тем не менее, Баку и Ереван уже несколько месяцев ведут мирные переговоры, и обе страны дали понять, что соглашение неизбежно. Однако французские политики и СМИ продолжают поддерживать армянских сепаратистов, которые покинули деоккупированные территории. Изгнание из Карабаха коснулось только вооруженных сил, а не мирных жителей, особенно жителей Ханкенди, который в то время был переименован армянскими националистами в "степанакерт". У жителей была возможность остаться и получить азербайджанское гражданство. Однако давление со стороны армянских экстремистов заставило жителей города спешно покинуть город. Что не мешает некоторым избранным европейским чиновникам, подталкиваемым могущественным армянским лобби, говорить о "праве возвращения армян из Карабаха", в то время как этот же термин не применяется ни к азербайджанцам, изгнанным с оккупированных земель, ни в большей степени, чем к сотням тысяч азербайджанцев, родившихся и проживающих в Армении, изгнанных из своей родной земли в 1987 году во время впечатляющей этнической чистки. В общей сложности около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами.

Этот двойные стандраты, принятые некоторыми странами, особенно в Европе, которые говорят о праве на возвращение для одних, а не для других, поскольку они защищают территориальную целостность одних стран и поддерживают сепаратизм и колонизацию для других, что является одним из основных препятствий к мирным переговорам.

Ручка и утюг

Мы не удивимся, обнаружив эту трактовку на страницах французской прессы и на телевидении. Концентрация французских СМИ в руках горстки миллиардеров, твердо придерживающихся правых взглядов, в конечном итоге превратила то, что в 1980-х годах называлось PAF (французский аудиовизуальный ландшафт), в мощный вектор идеологии превосходства белой расы. Именно так мы видим возрождение речей, упоминающих "положительные аспекты колонизации", "цивилизаторскую миссию Франции", "исламистскую опасность" или бредовую теорию "великой замены".

Таким образом, кавказский конфликт послужил вектором широко подхваченной прессой идеи о том, что он станет символом столкновения цивилизаций: христианский мир, представленный Арменией, столкнется с мусульманским огром, материализованным Азербайджаном. Тот факт, что Армения на протяжении десятилетий стремилась уничтожить конкурирующие христианские церкви, такие как Православная церковь или Албанская церковь, никого не волнует. Не более чем тот факт, что Азербайджан - светская страна, объединяющая более 40 религиозных и культурных общин, живущих в полной гармонии. Но именно это пугает французскую сферу превосходства. Худшим кошмаром было бы то, что мультикультурная и космополитическая нация могла бы стать моделью внешнего и внутреннего мира и рискнуть послужить моделью для Запада в поисках ценностей. Поэтому важно всеми силами не допускать примирения.

Перо и слово часто более смертоносны, чем железо. Армянское националистическое лобби очень быстро поняло, что именно путем инвестиций в средства массовой информации можно выиграть войну, которую невозможно выиграть на местах, в тайных альковах власти

Таким образом, мы привыкли видеть рядом с Эммануэлем Макроном двух ведущих деятелей армянской прессы: Франка "Мурада" Папазяна и Жана-Марка "Ара" Тораняна. Папазян, лидер ультранационалистической партии Дашнаков во Франции, через свою группу Медиашкол владеет 27 школами журналистики и коммуникации, в том числе Европейским институтом журналистики. Валери Торанян, бывшая жена Ара Тораняна, сопрезидента (вместе с Папазяном) Координационного совета армянских организаций во Франции (CCAF) и директора "Новостей Армении", является редакционным директором журнала Le Point. Ее новый муж, Франц-Оливье Гисберт, последовательно работал в редакции газет "Нувель обсерватор", "Фигаро", "Пойнт" и "Прованс". Сейчас он является автором редакционной статьи в Le Point. Среди других безоговорочных сторонников армянского сепаратизма также Жан-Кристоф Бюиссон, заместитель главного редактора журнала "Фигаро". Фактически, членов армянского лобби можно встретить практически во всех печатных, теле- и радиоредакциях.

Таким образом, репортажи, подготовленные во время войны 2020 года, систематически подвергались цензуре или изменениям, и ни один азербайджанец никогда не был приглашен на телеэкран. Но армяноязычные имеют монополию на любые высказывания.

Криптопресса, другими словами, "письма", специализирующиеся на определенных областях, таких как безопасность, дипломатия или лоббирование, распространяемые только по подписке среди влиятельной клиентуры, могут, например, легко создать миф об азербайджанской "икорной дипломатии". Обвинять оппонентов в собственных пороках - проверенный метод.

Это мощное давление со стороны армянского лобби привело к тому, что война 2020 года, а затем освобождение Ханкенди была представлена ​​как агрессия против Армении, что сделало приемлемой надуманную идею многотысячелетнего армянского присутствия в Карабахе, а сегодня мирные переговоры представляются как "азербайджанская уловка"

Г-жа Лейла Абдуллаева, посол Азербайджана в Париже, реагируя на новый раунд антиазербайджанских статей по случаю Олимпийских игр, организации Баку COP29 и мирных переговоров, заявила на этой неделе: "К сожалению, искажение фактов и предвзятое мнение французских СМИ стали обычным явлением. Карабах - суверенная территория Азербайджана, признанная таковой всем международным сообществом, включая Армению. После его освобождения, после почти тридцати лет оккупации и разрушений, мы начали процесс нормализации отношений с Республикой Армения, продемонстрировав тем самым нашу приверженность миру. Продолжение распространения ложной информации только препятствует мирному процессу".

Поправки в конституцию Армении

Препятствование мирному процессу и ​​является целью этих кампаний в СМИ. Фейковые новости продолжают процветать, одновременно оказывая решающее влияние на внешнюю политику Европы, в частности, стремясь дискредитировать азербайджанскую речь.

Однако все это не замедляет переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Но есть серьезная и очень конкретная проблема, препятствующая заключению мирного договора - Конституция Армении, в которой есть отсылка на объединение с "Нагорным Карабахом".

Декларация независимости Армении, принятая в 1990 году, где это указано, является частью Конституции как документ, устанавливающий "основополагающие принципы и национальные цели армянского государства". Это упоминание по своей сути несовместимо с мирным соглашением, основанным на взаимном признании территориальной целостности двух стран, как это предлагается двумя лидерами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев даже рассматривает это как "территориальную угрозу Азербайджану". По его словам, "мирное соглашение невозможно", пока этот пункт не будет удален из документа.

Проблема в том, что влиятельные армянские националистические группы не хотят исправлять ситуацию. Сохранение этого упоминания позволило бы им оправдать возможный разрыв мирного договора в будущем, в то время как его выход сделал бы этот договор неоспоримым и окончательным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян знает это. В январе 2024 года он объяснил, что сохранение этого пункта в конституции означает, "что у нас никогда не будет мира". Таким образом, он приказал написать новую конституцию, которая должна быть готова к январю 2027 года. Ее разрабатывает Совет по конституционным реформам, созданный в 2022 году. Но референдум необходим, чтобы убрать упоминание о декларации независимости и давлении антимирное лобби среди армянских избирателей может привести к поражению Пашиняна. Лобби, которое расширяет свое влияние даже внутри правительства Армении.

"Речь идет не о том, чтобы сделать заставить Армению изменить конституцию под давлением Азербайджана, а об ответе на вопрос: вы хотите мира или вы хотите возможности новой конфронтации с Азербайджаном?" - сказал в интервью Радио "Свободная Европа" Эльчин Амирбеков, представитель Президента Азербайджана. По его словам, если бы они задали себе этот вопрос, я думаю, что большинство армян, которые примут участие в этом плебисците или референдуме, поддержали бы мир.

Для Пашиняна задача является сложной: продемонстрировать своему народу, что территориальные претензии Армении к Азербайджану разрушили страну и помешали ее развитию. Будущее Армении зависит от восстановления теплых отношений и развития дипломатического, экономического и культурного сотрудничества со своими соседями, будь то турецкими или азербайджанскими. Но вокруг этой маленькой страны, расположенной между зонами влияния великих Российской, Османской и Персидской империй, так много аппетитов и финансовых интересов, что для достижения этой цели потребуется много доброй воли с обеих сторон.