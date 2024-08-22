Ташкент в цветах азербайджанского флага

В честь визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан множество знаковых зданий в Ташкенте подсвечены в цветах флага Азербайджана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы телеграм-каналом "Бакинский бурила".

"Здесь действительно рады принимать нашего лидера как друга, гостя и партнера", - отмечается в публикации.

Представляем вашему вниманию данные кадры.