https://news.day.az/politics/1683556.html Ташкент в цветах азербайджанского флага - ФОТО
Ташкент в цветах азербайджанского флага - ФОТО
В честь визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан множество знаковых зданий в Ташкенте подсвечены в цветах флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы телеграм-каналом "Бакинский бурила".
"Здесь действительно рады принимать нашего лидера как друга, гостя и партнера", - отмечается в публикации.
Представляем вашему вниманию данные кадры.
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