https://news.day.az/politics/1705869.html Премьер-министр Бельгии прибыл с визитом в Азербайджан 11 ноября премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Премьер-министр Бельгии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.
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