Премьер-министр Бельгии прибыл с визитом в Азербайджан

11 ноября премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.