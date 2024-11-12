COP29 должна устранить дефицит финансирования на адаптацию в $359 млрд

Наиболее уязвимые слои населения остаются один на один с экстремальными климатическими явлениями.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гутерриш указал на значительный финансовый разрыв, подчеркнув, что к 2030 году разница между потребностями в адаптации и доступным финансированием может достичь 359 миллиардов долларов в год. "Эти недостающие миллиарды - не просто цифры на балансе: это потерянные жизни, урожай и замедленное развитие," - заявил он. Генсек призвал развитые страны выполнить свои обязательства, добиваясь увеличения финансирования на адаптацию минимум до 40 миллиардов долларов в год к 2025 году, подчеркнув: "Сейчас, как никогда, важно держать обещания по финансированию".

Гутерриш отметил, что инвестиции в адаптацию могут стать мощным катализатором для экономики и способствовать достижению целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что развитым странам необходимо придавать приоритет этой поддержке, особенно для сообществ с ограниченными ресурсами. "Нам нужны новые климатические планы стран, в которых четко определены потребности в финансировании адаптации," - заявил он, призывая каждую страну оценить объем средств, необходимых для эффективного противостояния климатическому кризису.

Помимо финансирования, Гутерриш призвал к усилению мер безопасности, настаивая на том, чтобы к 2027 году "каждый человек на земле" был обеспечен системой климатических предупреждений в рамках инициативы ООН "Ранние предупреждения для всех". Эта программа направлена на защиту жизней и ресурсов благодаря своевременным погодным оповещениям и повышенной готовности.

Гутерриш также настаивал на необходимости поддержки нового Фонда возмещения убытков и ущерба, призывая к "увеличению взносов" и оперативной мобилизации ресурсов. "Превращение обещаний в реальные денежные поступления, обеспечивающие наполнение Фонда, - это то, что нужно сейчас," - подчеркнул он, отмечая важность немедленной и ощутимой помощи пострадавшим от климатических бедствий.

"Развивающиеся страны, стремящиеся к действиям, сталкиваются с серьезными препятствиями: нехваткой государственных средств, высокой стоимостью капитала, разрушительными климатическими катастрофами и долговыми обязательствами, поглощающими ресурсы," - отметил он. Гутерриш подчеркнул, что текущее состояние климатического финансирования ставит развивающиеся страны в невыгодное положение, поскольку лишь 15 центов из каждого доллара, вложенного в чистую энергию, поступают в эти страны, за исключением Китая.

"COP29 должна разрушить барьеры на пути климатического финансирования," - настаивал Гутерриш, подчеркнув, что "развивающиеся страны не должны покидать Баку с пустыми руками". Его послание было недвусмысленным: "Сделка обязательна". Смотря в будущее, он призвал установить "новую финансовую цель, отвечающую вызовам текущего момента", чтобы обеспечить развивающимся странам поддержку, необходимую для адаптации к последствиям изменения климата.