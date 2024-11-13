В МИД Азербайджана рассказали о будущих отношениях с США

Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде высказал мнение о том, какими будут отношения между США и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, официальный представитель МИД Азербайджана в своем заявлении журналистам отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан является нефтегазовой страной, в долгосрочной перспективе переход на зеленую энергию предполагает принятие соответствующих мер по сокращению выбросов углерода.

"Учитывая недавно прошедшие президентские выборы в США, сейчас трудно сказать, какую политику будет проводить меняющаяся администрация и какие шаги она предпримет. Несомненно, в предыдущий период администрация Трампа соответственно минимизировала участие США в рамках этой конвенции",- отметил он.

По словам А.Гаджизаде, в настоящее время Азербайджаном реализуются соответствующие крупные проекты в направлении перехода на зеленую энергию.

"Эти проекты являются одними из важнейших в направлении диверсификации энергетической инфраструктуры в Азербайджане",- добавил представитель МИД.