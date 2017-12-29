Где армянские чиновники прячутся от попрошаек

Как пишут армянские СМИ, на днях спешивший на заседание правительства председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роберт Назарян оказался в неприятной ситуации. Прямо у входа в здание правительства его встретила группа попрошаек и попросила денег. Он дал одному, потом другому, а когда подошел третий, это уже вывело Назаряна из себя. Председатель КРОУ начал изо всех сил кричать: "Ну хватит, будьте людьми, сколько можно?!"

Понятно, что в дни заседаний армянского правительства попрошайки специально собираются у здания, отлично зная, что придут люди состоятельные, хотя никому в голову не приходит запретить это некрасивое явление. С другой стороны, Роберт Назарян, как и другие чиновники, даже не озаботились и не подумали, как так случилось, что в Ереване стало так много нищих. Наконец, возмущенное восклицание Назаряна "хватит, ну сколько можно?!" весьма своеобразное, и еще большой вопрос, к кому это относится и кто должен был сказать об этом первым.

Разумеется, все в Армении понимают, что попрошайничеству должен быть положен конец. В то же время, также есть понимание того, что именно саргсяновский режим грабит народ и доводит его до такого состояния. Поэтому вместо Роберта Назаряна возмутиться и воскликнуть мог любой попрошайка, увидев высокопоставленного саргсяновского чиновника.

Кстати, вопреки утверждениям властей Армении относительно создания новых рабочих мест, уровень безработицы в Армении все еще продолжает превышать показатель 2008 года.

Если в 2008 году уровень безработицы составлял 16,4% , в 2010 г. - 19%, то в 2016 г. этот показатель составил 18%, а в первом квартале текущего года - 17,8 %.

Как пишут армянские эксперты, снижение количества безработных, тем не менее, не является следствием создания новых рабочих мест: на самом деле, за эти годы из Армении уехали граждане, ищущие работу.

Согласно официальной статистике, за эти годы только количество трудоспособного населения Армении снизилось на 207 тысяч. В 2008 году количество людей трудоспособного возраста составляло 2 млн. 169,9 тыс., а уже в 2016 г. этот показатель составил 1 млн. 962,9 тыс.

Иначе говоря, если бы темпы миграции из Армении не были бы такими, то уровень безработицы в стране был бы гораздо выше, превысив даже показатель во времена кризиса.

Сабухи Иманов