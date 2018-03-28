Гроза ереванских кошек вздумал пугать грузин Азербайджаном

Решение вопроса назначения нового посла Армении в Грузии затянулось на несколько месяцев. Ереван никак не мог подобрать приличную кандидатуру, которая устроила бы грузинскую сторону. Как не крути, а назначение главы дипмиссии - дело не только страны, которую он представляет, но и того государства, куда он назначается. И последнее имеет в некоторых случаях даже большее значение. И Грузия для Армении именно такой случай.

Напомним, что долгое время Ереван пытался протолкнуть кандидатуру политолога Сергея Минасяна, но Тбилиси отказал ему в агремане, мотивируя это пророссийской позицией кандидата.

В конце концов стороны остановились на бесцветном депутате-экономисте от РПА Рубене Садояне, прославившемся тем, что тот возглавлял фирму, занимавшуюся истреблением в Ереване бродячих собак и кошек.

Такая специализация наложила определенный отпечаток на склад личности новоиспеченного дипломата, и, заняв пост, он не приобрел респектабельности, а остался тем же гоняющимся за котами Шариковым.

На днях новый посол Армении в Грузии спровоцировал скандал.

Как пишет грузинское здание KavkazPlus, вояж нового посла Армении в Грузии Рубена Садояна по региону Самцхе-Джавахети, значительную часть населения которого составляют этнические армяне, не обошелся без международного скандала. Садоян позволил себе грубые и совершенно недипломатичные оскорбительные высказывания относительно исторической правды, высказанной лидером дружественного Грузии государства - Азербайджана.

Отметим, что речь идет о заявлениях из Баку о необходимости возвращения азербайджанцев на свои исторические земли - в нынешний Ереван и Зангезур.

"Если так продолжится и впредь, то Ильхам Алиев предъявит очередные территориальные претензии и другим соседям Азербайджана", - цитирует Садояна грузинское издание.

Не слишком ли много себе позволяет посол Рубен Садоян, который ведет себя на грузинской территории как "хозяин" и, по сути провоцирует своими поездками и выступлениями сепаратистские настроения среди проживающих в Грузии армян? - задается вопросом KavkazPlus.

Действительно, новоиспеченный армянский дипломат слишком много на себя берет. Разъезжая по регионам Грузии, посол Армении запугивает тамошнее население якобы "угрозой" из Азербайджана, фактически вмешивается в грузино-азербайджанские отношения и пытается им повредить, внести семя раздора, заставить наших грузинских соседей видеть в азербайджанцах потенциальных врагов.

Садоян преднамеренно путает понятия, смешивая все в одну кучу. Более того, он превышает свои дипломатические полномочия. Гроза ереванских собак и кошек, конечно, может не знать истории, но о правилах поведения человека, наделенного дипломатическим статусом, вроде бы знать обязан.

KavkazPlus попыталось просветить армянского неуча от дипломатии, разъяснив ему некоторые моменты.

Как пишет издание, Ереван и Зангезур - это действительно исторические азербайджанские земли. Как и Самцхе-Джавахети - грузинская земля.

Земли нынешней Республики Армения входили в состав таких исторических государств, как азербайджанские Иреванское ханство, Нахчыванское ханство, Карабахское ханство. Крайний север нынешней Республики Армения входил сперва в состав единой Грузии, а затем в состав грузинского Картлийского царства. Никаких армянских государств здесь не было в помине. Точно так же, как и регион Самцхе-Джавахети входил в состав сперва единой Грузии, а затем грузинского государства Самцхе-Саатабаго. Никаких армян на этой земле исторически не жило. Армянские переселенцы появились здесь лишь в 1830 г. благодаря захвату данных территории Российской империей.

В самом Ахалкалаки живут выходцы из турецкого Эрзерума, о чем свидетельствуют сами армянские политики из Республики Армения, являющиеся потомками выходцев из этого турецкого города.

А теперь эти недавние армянские переселенцы имеют наглость объявлять грузинские земли Самцхе-Джавахети "исконно армянским "Джавахком". Да еще претендовать на древние грузинские храмы, в том числе кафедральный собор Кумурдо, где все без исключения надписи - грузинские. И посол Рубен Садоян этот агрессивный маразм поддерживает.

Издание напомнило армянскому дипломату и о неподобающем поведении армян в грузинской Абхазии, где, изгнав коренное грузинское население, они превратились на данной сепаратистской территории в крупнейшую этническую группу, превосходящую по численности и абхазов.

KavkazPlus обращает внимание еще на один важный момент - на то, что грузинские власти закрывают глаза на деятельность армянских пропагандистов, ведущих сепаратистскую пропаганду в Самцхе-Джавахети.

Более того Грузия не предъявляет Армении никаких претензий относительно того, что на международно-признанной территории Грузии, в Абхазии во время войны 1992-1993 гг. армянские переселенцы изгнали коренное грузинское население из своих домов. А здесь армянские боевики, воевавшие на стороне сепаратистов, осуществляли жуткие зверства в отношении мирного грузинского населения.

Армения не только не сочувствует грузинским беженцам из Абхазии, она регулярно голосует на Генассамблее ООН против их возвращения в родные дома. Более того президент Армении Серж Саргсян приглашал представителей сухумского сепаратистского режима и встречался с ними на оккупированных Арменией азербайджанских территориях Карабаха, напоминает грузинское издание.

А разве это не маразм когда армяне, присвоив себе все без исключения грузинские церкви и монастыри на севре Республики Армения (в том числе и нагло и незаконно передвинув границу - как в случае с грузинским монастырем Худжаби), претендуют еще на 465 храмов на территории Грузии. Разве это не агрессивный маразм, когда армяне забросали грузинскую полицию камнями, пытаясь захватить грузинский храм в Кумурдо, и подали в суд на грузинское государство и Грузинскую Православную церковь, требуя себе древний грузинский храм, расположенный в Тбилиси на проспекте Агмашенебели, 38? И это при том, что на исконных азербайджанских землях в том же Ереване и Зангезуре, представители якобы "древнего и культурного армянского народа" варварски стерли с лица земли все памятники азербайджанской культуры, говорится в статье.

Одним словом, армянский посол своей некомпетентностью и традиционным для националистов Армении чванством вызвал бурю негодования. Еревану следует отозвать Садояна, да побыстрее, пока он не взялся рассуждать на еще более чувствительные для Грузии темы, в которых так же ничего не понимает.

Зульфугар Ибрагимов