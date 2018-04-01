Азербайджан и Иран являются двумя важными игроками региона. Сотрудничество этих соседних и дружественных государств в целом добавляет новые качества в отношения политического партнерства в регионе.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат сказал, что развитие изо дня в день отношений между двумя государствами очень важно с точки зрения стратегических интересов стран.

"Потому что Иран и Азербайджан не только дружественные и братские, но и ведущие страны, определяющие общие интересы региона. Подписанные за последние четыре года между Азербайджаном и Ираном важные документы придали большой импульс всестороннему развитию двусторонних отношений. Сейчас азербайджано-иранские отношения переживают важный период своего развития. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также высоко оценивает отношения между двумя странами", - сказал Бабаоглу.

Депутат напомнил о выгодном и важном расположении стран с точки зрения транспортно-коммуникционной географии.

"И поэтому по инициативе обоих государств осуществляется очень важный проект в направлении создания траспортного коридора Север-Юг. Железная дорога Астара - Решт - важный участок этого траснпортного коридора, будет построена в короткие сроки и для всего Евразийского региона откроются новые возможности. Несмотря на то, что Азербайджан является государством без выхода в океан, страна смогла превратиться в транспортно-коммуникационный центр на Евразийском континенте", - добавил Бабаоглу.

Депутат напомнил о создании Азербайджаном новых дипломатических отношений в различных форматах.

"Это идея Президента Азербайджана. Мы стали свидетелями реализации трехстороннего и четырехстороннего форматов в этой области. Уверен, что созданный на следующем этапе новый транспортный коридор придаст новый стимул развитию отношений с соседними странами и стратегическими партнерами, представленными в данных форматах. С другой стороны, в рамках визита в Баку президент Ирана затронул и тему разрешения региональных проблем. В очередной раз отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азерайджана. Считаю, что это важный месседж и поддержка соседнего государства должна быть высоко оценена", - добавил Бабаоглу.