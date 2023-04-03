Дочь Моники Беллуччи порадовала поклонников

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась для рекламы духов Dolce & Gabbana в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

В ролике 18-летняя девушка прогуливается по улицам Милана, Италия, в черной облегающей юбке длины мини и бюстгальтере, оформленном кружевами. Ее образ дополняют кожаная куртка-косуха, ботинки, массивные наушники и золотое колье.

Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.

Поклонники оценили видео и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. "Шикарная реклама", "Потрясающий ролик и Дева очень красивая", "Редко восхищаюсь красотой людей, но это что-то нереальное", "Дева, разбиваешь наши сердца", "У Девы такая особенная природная красота", - высказывались они.