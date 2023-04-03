Роналду поделился шуточным фото с 5-летней дочерью

Футболист Криштиану Роналду опубликовал новый снимок в Instagram. Он показал, как проводит время с дочерью - 5-летней Аланой. Роналду сопроводил фотографию эмодзи в виде сердечек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес и своими детьми живет в Саудовской Аравии. С января 2023 года футболист является капитаном команды "Аль-Наср".

Несмотря на то, что в Саудовской Аравии нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, спортсмену пошли на встречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей - моделью Джорджиной Родригес.