Популярная блогерша показала необычный способ визуально омолодиться

Блогерша Мэри Скиннер показала необычный способ визуально омолодиться с помощью бритья бровей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok.

В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша с никнеймом mary_skinner, чей аккаунт насчитывает 1,4 миллиона подписчиков, воспользовалась ручной золотой бритвой и удалила часть бровей. По ее словам, с помощью данного метода ее лицо выглядит зрительно более подтянутым.

"Ничто на этой земле не заставляет меня чувствовать себя более уверенно после этой процедуры. Когда я удаляю кончики бровей, контур моего лица становится более четким", - заявила Скиннер.

Публикация стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. "Тоже хочу попробовать, но боюсь", "На самом деле, разница во взгляде до и после процедуры колоссальная", "Разве волоски не станут еще гуще после сбривания?" - высказались они.