Женщина решила навести порядок в гараже

Пользовательница сети под ником oliviacharlene рассказала, что решила навести порядок в гараже, который она делит с соседями, и обнаружила в нем коробку с прахом. Фотографию неожиданной находки, сделанной во время уборки, она разместила на сайте Reddit.

По словам авторши поста, она наводила чистоту в гараже, когда нашла прах, который забыли ее бывшие соседи, проживавшие этажом ниже. На опубликованном ею снимке можно увидеть белую коробку с пометкой, что в ней содержатся кремированные останки женщины по имени Марта.

В комментариях один из пользователей в шутку предположил, что бывшие соседи могли специально оставить эту коробку в гараже, "потому что Марта поклялась, что никогда не покинет этот дом". "Ее последнее желание перед смертью было такое: "Оставьте меня в гараже"", - пофантазировал он.

Еще один комментатор порекомендовал oliviacharlene поместить прах в урну и хранить его у себя. "Это чертовски жутко", - ответил ему другой участник обсуждения.