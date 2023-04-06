Популярная телеведующая показала лицо без косметики

Лицо без макияжа показала подписчикам 43-летняя телеведущая Виктория Боня. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.

Знаменитость посвятила ролик преображению внешности с помощью косметики. Сначала она появилась перед камерой без макияжа и с собранными в пучок волосами, затем накрасилась, уложила волосы и продемонстрировала результат.

"Реально на [актрису Анджелину] Джоли похожа", "Какая красивая", "[Модель] Ирину Шейк напомнила", "Очень молодо выглядишь", "Без макияжа просто огонь", "Какая вы красивая и без косметики", "Без макияжа очень эффектно и шикарно выглядишь", "Боня - красотка", - написали поклонники.