Раскрыта неочевидная причина появления прыщей из-за чистки зубов

Дерматолог (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @dr.mehss, чей блог составляет 741,6 тысяч лайков, раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в видео специалист призвала зрителей в первую очередь чистить зубы, а затем приступать к умыванию лица. По ее словам, бактерии, находящиеся в ротовой полости, могут распространиться по коже губ и перейти на подбородок, вызвав воспаления.

Видео стало вирусным, набрав четыре миллиона просмотров. Подписчики удивились данному совету, о чем принялись в комментариях под роликом. "Я всегда чищу зубы перед умыванием и душем, но у меня все равно есть прыщи", "Можем ли мы просто жить?", "Прыщи - это сигнал того, что с вашим организмом есть проблемы", - высказывались они.