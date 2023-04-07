Блогерша показала внешность без наращенных ресниц и макияжа и восхитила зрителей

Блогерша Милли Хейзелгрейв из Англии показала лицо без наращенных ресниц и косметики и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Известно, что инфлюэнсерша обрела особую популярность благодаря чрезмерно объемным и густым искусственным ресницам. Однако она решила продемонстрировать свою естественную внешность, смыв контрастный макияж и удалив материал с век.

Зрители оценили преображение девушки в комментариях. "Ты прекрасно выглядишь без них", "Боже мой! Пожалуйста, не делай наращивание - у тебя потрясающие глаза", "Я в шоке от того, какая ты красивая без ресниц", "Ты прекрасна. Они просто скрывают твои очаровательные глаза", - заявили юзеры.