Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц

Бывшая бездомная Шантанья Бекфорд с Ямайки, которая переехала в Англию вместе с матерью в девять лет, завела блог о макияже на YouTube и начала зарабатывать около миллиона рублей в месяц. Ее историю приводит New York Post.

Ныне 29-летняя инфлюэнсерша рассказала, что из-за нищеты работала уборщицей с 12 лет. Когда девушка достигла совершеннолетия, ее мать вернулась на родину. В течение следующего года Бекфорд пришлось ночевать у друзей и коллег: во время учебы в колледже ей не хватало средств на аренду комнаты, несмотря на подработку. "В то время я была бездомной, и меня это сильно беспокоило. Я просто хотела чувствовать себя в безопасности", - вспомнила она.

Как пишет издание, после окончания учебного заведения героиня материала провела еще один год в приютах для бездомных и хостелах, а затем получила социальное жилье. "Я была так счастлива и благодарна. Тогда мне и пришла мысль завести бьюти-блог, - поведала Бекфорд. - Через шесть месяцев у меня уже было 10 тысяч подписчиков".