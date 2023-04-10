https://news.day.az/popularblog/1554195.html 81-летняя американская телеведущая раскрыла секреты своей молодости
81-летняя американская телеведущая раскрыла секреты своей молодости
Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. Высказывания на эту тему появились на ее странице в Instagram.
81-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала новую обновленную стрижку каре. В комментариях под постом один из фанатов сделал комплимент телезвезде и поинтересовался, как ей удается сохранять моложавую внешность. По ее словам, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю.
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