81-летняя американская телеведущая раскрыла секреты своей молодости

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. Высказывания на эту тему появились на ее странице в Instagram.

81-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала новую обновленную стрижку каре. В комментариях под постом один из фанатов сделал комплимент телезвезде и поинтересовался, как ей удается сохранять моложавую внешность. По ее словам, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю.