Немецкая супермодель примерила наряд 30-летней давности

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.

52-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах-скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году. По словам Шиффер, штаны ни разу не нуждались в ремонте вопреки своему возрасту.