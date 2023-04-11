В сети восхитились внешностью девушки без нарощенных ресниц и макияжа

Блогерша Эрин Райс из Великобритании снялась без нарощенных ресниц и косметики и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до трансформации. Она делала контрастный макияж, прикрепляла искусственные волоски на веки, а также дополнительные пряди на голову. Впоследствии британка решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от коррекции внешнего вида.

Зрители оценили преображение тиктокерши в комментариях. "Вау, она выглядит на десять лет моложе", "Ты поступила правильно", "Выглядишь намного лучше", "Совершенно другой человек. Идеальная", - заявили они.