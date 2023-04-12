Итальянский блогер оценил пиццу из белой фасоли

Итальянский шеф-повар и блогер Андреа "Mr. Z" Загатти попробовал готовую замороженную пиццу из белой фасоли и сыра. В ролике канала JOLLY на YouTube он назвал блюдо одним из худших в своей жизни и поставил ему оценку 0,6 из 10.

"Ох, это выглядит не так плохо, как я думал, но и точно не хорошо. Я не люблю фасоль, она на вкус как детское питание, а на запах - как собачий корм", - отметил он, изучая пиццу после разогрева в СВЧ. Для дегустации он выбрал готовую пиццу из британского супермаркета.

По словам Загатти, несмотря на тонкое тесто, пицца получилась слишком твердой, из-за чего блюдо постоянно хрустело при дегустации. "Фасоль подгорела еще при приготовлении. Это не круто, к тому же там же скрыта фасоль под слоем сыра, ее слишком много", - добавил шеф-повар.

Блогер указал, что может поставить этой пицце только 0,6 из 10. Он заключил, что подобная пицца с фасолью даже близко не сравнится с итальянской пиццей с разными начинками или другими замороженными пиццами из магазинов.