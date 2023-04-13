Популярный блогер рассказал о необычном звонке от мошенника

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил, что однажды телефонный мошенник извинился перед ним за попытку обмана. Историей о необычном звонке афериста он поделился в шоу "Я себя знаю!", выпуск которого доступен на YouTube.

Блогер сообщил, что злоумышленник позвонил ему с незнакомого номера и представился сотрудником банка. Мошенник заявил, что с карты Джарахова произошло списание средств, и предложил отменить эту операцию. По словам блогера, сначала он не усомнился в достоверности слов звонившего, так как убедился в том, что с его карты действительно произошло списание на озвученную сумму. "А я, ***, даже не подозреваю, мне никогда до этого не звонили мошенники", - рассказал он.

Однако когда звонивший озвучивал отчество Джарахова, он назвал его Карлановичем, в то время как настоящее отчество артиста - Казанфарович. Решив, что таким образом собеседник попытался высмеять его рост, блогер бросил трубку. Но затем Джарахов вспомнил, что его знакомый однажды отправлял ему посылку популярной службой доставки и вместо настоящего отчества получателя указал "Карланович". Блогер предположил, что эти данные могли попасть в руки мошенникам.

Вскоре ему снова поступил звонок с номера злоумышленника. ""Алло, вы правда Эльдар Джарахов, да?" Я такой: "Ну да". "Блин, спасибо вам большое, я в детстве смотрел ваши ролики, я щас удалю ваш номер из базы, извините, пожалуйста"", - описал блогер беседу с мошенником. Другие детали разговора он не привел.

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