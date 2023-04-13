Певица Глюкоза показала виллу на Мальдивах, которую сняла для отдыха в одиночестве. Звезда записала видео для подписчиков и опубликовала его в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мамочка на месте. Я на перезагрузке, впервые на отдыхе одна. Смотрим рум-тур с моей виллы. Ставим лайки и подписываемся на канал, если хотите лайф-контент с Мальдив. Я шантажирую", - отметила артистка.

Знаменитость призналась, что впервые улетела от семьи для восстановления сил и энергии. По словам Глюкозы, у нее наступило состояние, когда она больше не может быть "солнечным зайчиком", поэтому решила побыть одной.

Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Глюкоза признавалась, что очень хочет в третий раз стать матерью и муж ее поддержал. Супруги обсуждали с дочерями этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.