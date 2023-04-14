В сети удивились внешности 48-летней блогерши до и после нанесения макияжа

Блогерша Патрисия Лихтенбергер из США показала внешность до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 142,6 тысячи подписчиков.

Сначала 48-летняя инфлюэнсерша с никнеймом gemluvabeauty предстала без косметических средств. На размещенных кадрах видно, что на лице юзерши присутствуют синяки под глазами, многочисленные пигментные пятна и мимические морщины. Кроме того, женщина собрала седые волосы в высокий пучок.

Затем героиня публикации продемонстрировала результат своего преображения. Так, она нанесла тональную основу и румяна, накрасила губы помадой бордового оттенка, а веки - ярко-зелеными тенями. Помимо этого, блогерша наклеила накладные ресницы и сделала контуринг. Свой образ юзерша дополнила крупными серьгами-кольцами и собранными в два хвоста волосами.

Публикация стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. Зрители неоднозначно отреагировали на измененный внешний вид женщины, о чем написали в комментариях под постом. "Она рекламирует удачный фильтр", "По-моему, это вообще два разных человека, вот и все", - возмутились одни. "Она превратилась в 21-летнюю! Это просто великолепно!", "Я шокирован трансформацией", - заявили другие.