Дженнифер Кулидж попала на обложку Time100 Most Influential

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж возглавила список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.

Помимо того, что актриса возглавила категорию "кумиров" 2023 года, она также попала на обложку Time100 Most Influential. Кулидж стала сенсацией после того, как за последний год получила больше наград за роль Тани в сериале "Белый лотос", чем номинаций за другую роль в течение своей 30-летней карьеры.

Отмечается, что 61-летняя артистка является источником вдохновения для женщин, которые хотят заново открыть себя. Она также известна по такому проекту, как "Две девицы на мели" и киносерии "Американский пирог".