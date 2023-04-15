Блогерша отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом

Блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 109 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта. "Надо мной смеялись, и мне было так стыдно, что я молилась каждую ночь, чтобы Бог просто удалил все волосы с моих рук и ног", - заявила автор ролика.

При этом во время беременности Мартинес решила более не бриться, чтобы затем продемонстрировать ребенку и другим людям пример позитивного отношения к собственной внешности. "Я захотела, чтобы дочь увидела, как кто-то живет в своем естественном теле без всякого стыда. Решила показать, что все тела прекрасны, как бы они ни выглядели", - объяснила юзерша.