https://news.day.az/popularblog/1555789.html Азербайджанский бизнесмен побывал в гостях у Месси
Азербайджанский бизнесмен побывал в гостях у Месси
Азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде побывал в гостях у звезды мирового футбола, аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Встреча состоялась в столице Франции Париже.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией А.Ахмедзаде поделился в своем официальном аккаунте в Instagram.
Отметим, что Месси подписан на бизнесмена в данной соцсети.
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