Азербайджанский бизнесмен побывал в гостях у Месси
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Азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде побывал в гостях у звезды мирового футбола, аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Встреча состоялась в столице Франции Париже. 

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией А.Ахмедзаде поделился в своем официальном аккаунте в Instagram.

Отметим, что Месси подписан на бизнесмена в данной соцсети.