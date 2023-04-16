Блогерша самостоятельно постриглась на камеру и показала неожиданный результат

Блогерша Кирстен Морган показала неожиданный результат стрижки в домашних условиях. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 223, 4 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юзерша с никнеймом kirstenmorgan.poetry решила самостоятельно сделать на камеру популярную стрижку-бабочку (butterfly cut). Так, сначала инфлюэнсерша отделила волосы на переднюю и заднюю части, закрепив их резинками. Затем на размещенных кадрах пользовательница сети захватила концы прядей и отрезала по несколько сантиметров с каждой стороны. В заключение Морган распустила волосы и продемонстрировала свой внешний вид.

В опубликованном ролике видно, что новая прическа получилась неровной и с торчащими в разные стороны прядями. "Я испортила свои волосы", - заявила она в видео, которое стало вирусным и набрало более 568 тысяч просмотров.

Подписчики не оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. "Нет...ну зачем?", "Никогда больше сама не стриги себе волосы", "Как отмотать время назад", - посетовали они.