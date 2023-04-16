https://news.day.az/popularblog/1556028.html Кристина Орбакайте опубликовала фото с отцом в день его рождения
Кристина Орбакайте опубликовала фото с отцом в день его рождения
Певица Кристина Орбакайте показала в соцсетях редкое фото с отцом. Она публично поздравила его с 78-летием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С днем рождения, папа!" - написала звезда.
Алла Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, супруги развелись, когда их дочери было два года. Кристина Орбакайте рассказывала в интервью, что в детстве мало времени проводила с родителями - ее растили бабушки и дедушки. В Литве она жила с родителями отца, а в Москве - с родственниками матери.
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