Кристина Орбакайте опубликовала фото с отцом в день его рождения

Певица Кристина Орбакайте показала в соцсетях редкое фото с отцом. Она публично поздравила его с 78-летием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения, папа!" - написала звезда.

Алла Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, супруги развелись, когда их дочери было два года. Кристина Орбакайте рассказывала в интервью, что в детстве мало времени проводила с родителями - ее растили бабушки и дедушки. В Литве она жила с родителями отца, а в Москве - с родственниками матери.