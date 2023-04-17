Актриса Эмма Уотсон рассказала о том, как изменилась ее жизнь

Актриса Эмма Уотсон написала в Instagram пост в честь 33-летия и рассказала о том, как изменилась ее жизнь.

"Я отошла от своей жизни и научилась плохо кататься на серфинге, покаталась на лошадях (это прошло лучше), прошла много курсов терапии", - написала она.

Актриса также рассказала, что она "попрощалась" с бабушкой и дедушкой, снялась в возвращении "Гарри Поттера" и взяла себе собаку Софию, которую нашла в Мексике.

"Я отрезала ноготь на большом пальце, пытаясь приготовить себе еду, и потом несколько месяцев могла делать все только одной рукой. Я чувствовала себя очень грустной и очень злилась на многие вещи. Я больше узнала о любви и о том, как быть женщиной. Мне потребовалось три года, но я наконец-то поняла, что такое ежедневная практика, и могу придерживаться ее более нескольких дней подряд", - поделилась Эмма Уотсон.

К посту она приложила фотографии из кампании Prada Beauty, сделанные год назад в ее день рождения.