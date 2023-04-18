Популярная блогерша раскрыла три секрета здоровых волос. Публикация на эту тему появилась в ее личном аккаунте на платформе TikTok, который насчитывает 465 тысяч лайков.

Инфлюэнсер Карли Хите регулярно делится с подписчиками советами по уходу за волосами. В одном из последних постов девушка рассказала, что каждую неделю втирает масло в корни волос, тем самым стимулируя их рост. "Я оставляю масло на ночь и смываю утром. Можете оставить его хотя бы на полчаса", - уточнила она.

Кроме того, по словам креатора, необходимо включить в повседневный уход массаж головы, который можно делать руками, расческой или специальными массажерами. В заключение девушка призвала регулярно ополаскивать волосы яблочным уксусом, поскольку он хорошо очищает кожу головы и подготавливает ее к последующему мытью.

"Яблочный уксус тщательно удаляет всю грязь, растворяет омертвевшие клетки кожи, в том числе перхоть. Обязательно попробуйте эти три рекомендации!" - высказалась Хите в видео, зрители которого поблагодарили ее в комментариях.