Девушка из отеля удивилась утром пятнам от кожи на простынях

Бьюти-блогерша Шантель Оттен провела ночь в роскошном отеле и удивилась пятнам, которые оставила ее кожа на простынях на следующее утро. Как передает Day.Az, об этом она рассказала в TikTok.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что белое постельное белье девушки испачкано крупными коричневыми разводами. "Бедные сотрудники отеля обнаружат этот кошмар, когда придут убираться в комнате. Это самое ужасное, что могло случиться. Надеюсь, это меня не прославит", - выразила свое сожаление Оттен на камеру.

Далее героиня ролика объяснила, что причиной загрязнения простыней стал автозагар, которым она воспользовалась ранее.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях, утверждая, что случившееся с ней - привычная ситуация для службы клининга. "Я работаю в отелях, тебе не о чем волноваться", "Бывшая домработница на связи. Ничего страшного не произошло, я бы даже глазом не моргнула", "Выглядит не так уж плохо", - писали они.