Названа возможная новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Названа возможная новая ведущая интеллектуальной телеигры Первого канала "Кто хочет стать миллионером?". О том, кто может заменить Дмитрия Диброва в роли ведущего программы, стало известно KP.RU.

По информации издания, новой ведущей шоу может стать певица Юлианна Караулова. Отмечается, что артистка в 2017 году участвовала в "Кто хочет стать миллионером?" с телеведущим Тимуром Соловьевым, вместе они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.

О возвращении "Кто хочет стать миллионером" после длительного перерыва в эфир Первого канала сообщалось 11 апреля. Новый выпуск шоу покажут на телеканале 29 апреля.