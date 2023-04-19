https://news.day.az/popularblog/1557019.html Названа возможная новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Названа возможная новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Названа возможная новая ведущая интеллектуальной телеигры Первого канала "Кто хочет стать миллионером?". О том, кто может заменить Дмитрия Диброва в роли ведущего программы, стало известно KP.RU.
По информации издания, новой ведущей шоу может стать певица Юлианна Караулова. Отмечается, что артистка в 2017 году участвовала в "Кто хочет стать миллионером?" с телеведущим Тимуром Соловьевым, вместе они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.
О возвращении "Кто хочет стать миллионером" после длительного перерыва в эфир Первого канала сообщалось 11 апреля. Новый выпуск шоу покажут на телеканале 29 апреля.
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