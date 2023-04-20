13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж

13-летний Джейкоб Стивенс из Огайо, США, умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание ABC6.

Подросток решил поучаствовать в челлендже, участники которого принимают от 12 до 14 таблеток безрецептурного препарата, что вызывает у некоторых из них галлюцинации. Во время записи видео он был с друзьями. Вскоре после употребления таблеток Стивенсу стало плохо.

Врачи подключили подростка к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя шесть дней он умер. "Врачи сказали, (...) что он может лежать там, но он никогда не откроет глаза, никогда не будет дышать, улыбаться, ходить или говорить", - рассказал отец подростка.

Родственники Стивенса добавили, что намерены добиться того, чтобы на покупку подобных лекарств были установлены возрастные ограничения. Кроме того, они хотят, чтобы Tik Tok и другие социальные сети ввели возрастные ограничения и требовали предоставлять удостоверение личности для регистрации. "Я сделаю все, что смогу, чтобы ни один другой ребенок не прошел через это", - сказала бабушка подростка.