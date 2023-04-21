Блогерша раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды

Блогерша Имаан Дух раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 297 тысяч подписчиков, передает Day.Az.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что у нее на футболке остались загрязнения, после того как она заказала еду на вынос в одном из ресторанов итальянско-американской кухни Carrabba's. При этом инфлюэнсерша посоветовала справляться с возникшей проблемой посредством сухого шампуня.

Так, юзерша распылила косметическое средство с расстояния примерно 10 сантиметров и оставила его на ткани на час. Затем она убрала салфеткой остатки порошка и показала вновь ставший чистым предмет гардероба. "Масляное пятно? Где?" - обратилась к зрителям автор ролика.