Платье Виктории Бекхэм сравнили в сети с туалетной бумагой

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Соответствующие сторис опубликованы на ее странице в Instagram.

48-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Отмечается, что стоимость наряда составляет 1890 фунтов стерлингов. При этом в руках телезвезда держала клатч в тон образа, а волосы она распустила. Из аксессуаров на ней - несколько браслетов и небольшие серьги.

Читатели Daily Mail не оценили дизайн упомянутого платья и сравнили его с туалетной бумагой в многочисленных комментариях. "Выглядит так, словно обернулась в туалетную бумагу", "Одно платье хуже другого", "Похожа на привидение", "Выглядит болезненно худой", "Ужасное платье", - высказывались пользователи сети.